40-летняя Светлана Хоркина во второй раз стала мамой
Легенда спортивной гимнастики 40-летняя Светлана Хоркина вчера, 21 октября, во второй раз стала мамой. Двукратная олимпийская чемпионка, девятикратная чемпионка мира, 13-кратная чемпионка Европы уже воспитывает 14-летнего сына Святослава.
«Как долго я тебя ждала! 21.10.2019. Люблю тебя», — написала Хоркина.
Пост доступен в «инстаграме» Светланы Хоркиной.
В начале октября Светлана, отвечая на вопрос о том, планирует ли она посетить международный форум «Россия – спортивная держава» в Нижнем Новгороде, призналась, что пропустит мероприятие из-за беременности.
Помимо двух золотых олимпийских медалей Светлана также завоевала четыре серебряные и одну бронзовую награды. Хоркина завершила спортивную карьеру в 2004 году.
40-летняя Светлана Хоркина сообщила о своей беременности
Хоркина: не надо делать из Байлз непобедимую королеву!
- 22 октября 2019
-
11:45
-
11:38
-
10:41
-
10:16
-
09:56
-
09:49
-
09:41
-
09:29
-
01:34
-
00:38
-
00:21
- 21 октября 2019
-
23:43
-
23:03
-
22:57
-
22:05
-
21:26
-
21:23
-
20:55
-
20:48
-
20:38
-
20:25
-
19:49
-
19:34
-
19:26
-
19:11
-
18:54
-
18:37
-
18:07
-
17:49
-
17:29
-
17:02
-
16:42
-
15:27
-
15:11
-
14:22
Партнерский контент