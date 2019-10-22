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40-летняя Светлана Хоркина во второй раз стала мамой

40-летняя Светлана Хоркина во второй раз стала мамой
Другие / Прочие виды спорта 0

Легенда спортивной гимнастики 40-летняя Светлана Хоркина вчера, 21 октября, во второй раз стала мамой. Двукратная олимпийская чемпионка, девятикратная чемпионка мира, 13-кратная чемпионка Европы уже воспитывает 14-летнего сына Святослава.

«Как долго я тебя ждала! 21.10.2019. Люблю тебя», — написала Хоркина.

Пост доступен в «инстаграме» Светланы Хоркиной.

В начале октября Светлана, отвечая на вопрос о том, планирует ли она посетить международный форум «Россия – спортивная держава» в Нижнем Новгороде, призналась, что пропустит мероприятие из-за беременности.

Помимо двух золотых олимпийских медалей Светлана также завоевала четыре серебряные и одну бронзовую награды. Хоркина завершила спортивную карьеру в 2004 году.

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