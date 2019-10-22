Журналист Yle: неприятно, что дело Йохауг сравнивают с допингом у русских

Журналист финского портала Yle Кристоффер Хербертс признался, что его возмутила реакция спортсменов и СМИ Финляндии на положительный допинг-тест норвежской лыжницы Терезе Йохауг.

13 октября 2016 года было объявлено, что в допинг-пробе спортсменки был обнаружен клостебол. На пресс-конференции Йохауг сказала, что это вещество попало в организм при использовании крема для губ. Олимпийская чемпионка Ванкувера-2010 в эстафете была дисквалифицирована на 18 месяцев.

«Мне было очень неприятно, когда в Финляндии этой случай сравнивали с допингом у русских. Даже не знаю, как много информации о допинговых делах я прочитал, но дело Йохауг точно к ним не относилось. Меня очень раздражали те обидные вещи, которые в Финляндии писали о Йохауг», — приводит слова Хербертса Dagbladet.