Ягудин — о болезни Заворотнюк: это жизнь, так бывает

Олимпийский чемпион по фигурному катанию, четырёхкратный чемпион мира Алексей Ягудин рассказал, владеет ли он информацией о болезни популярной актрисы Анастасии Заворотнюк.

«Я знаю и её, и мужа Петю Чернышёва. Но мне известно ровно столько же, сколько и остальным. У каждого своё мнение, как должна поступать команда Анастасии Заворотнюк. Ну не хотят, чтобы эта тема муссировалась. Это их абсолютное право.

Я как человек, у которого есть семья и дети, сразу бы сказал, что у меня происходит. Это жизнь. Люди рождаются, болеют, умирают. Есть болезни, случайные ситуации. Так бывает. Я хочу пожелать Анастасии и Пете выдержать то, что сейчас происходит», — приводит слова Ягудина «Комсомольская правда — Санкт-Петербург».