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«Звезда» обыграла «Локриас» в матче Кубка мировых чемпионов по пляжному футболу

«Звезда» обыграла «Локриас» в матче Кубка мировых чемпионов по пляжному футболу
Другие / Пляжный футбол 0

Петербургкая «Звезда» одержала победу в очередном матче Кубка мировых чемпионов по пляжному футболу среди женщин. В дополнительное время был обыгран итальянский «Локриас» — 2:1.

Голами за российскую команду отметились Анастасия Горшкова и Елена Ивашкина. В следующем матче соревнований «Звезда» сыграет с японским клубом «Токио Лекиос». Встреча запланирована на 24 октября.

Напомним, Кубок мировых чемпионов по пляжному футболу проходит в Турции. Финал соревнования состоится 27 октября.

Кубок мировых чемпионов. Турция

«Звезда» (Россия) — «Локриас» (Италия) — 2:1.

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