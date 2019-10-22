«Звезда» обыграла «Локриас» в матче Кубка мировых чемпионов по пляжному футболу

Петербургкая «Звезда» одержала победу в очередном матче Кубка мировых чемпионов по пляжному футболу среди женщин. В дополнительное время был обыгран итальянский «Локриас» — 2:1.



Голами за российскую команду отметились Анастасия Горшкова и Елена Ивашкина. В следующем матче соревнований «Звезда» сыграет с японским клубом «Токио Лекиос». Встреча запланирована на 24 октября.



Напомним, Кубок мировых чемпионов по пляжному футболу проходит в Турции. Финал соревнования состоится 27 октября.



Кубок мировых чемпионов. Турция



«Звезда» (Россия) — «Локриас» (Италия) — 2:1.