Ягудин: не хочу, чтобы россиян обзывали «допингистами»

Олимпийский чемпион по фигурному катанию, четырёхкратный чемпион мира Алексей Ягудин рассказал, как относится к новому допинговому скандалу вокруг российского спорта. В конце сентября эксперты ВАДА обнаружили несоответствия в переданных им данных Московской лаборатории.
«Я очень хочу, чтобы эта история поскорее закончилась. Я не был в нашей Московской лаборатории, не смотрел и не слышал, что там происходило. Неправильно говорить, что это заговор против нас или что мы во всём виноваты. Время покажет. Я читал в интернете, что нас могут лишить возможности участия под нашим триколором на Олимпийских играх. Новость меня тревожит, потому что я сам являюсь крупинкой российского спорта.
Во всех странах есть люди, которые хотят обманным путём добиться определённых результатов. В России, наверное, тоже. Но сильных, чистых спортсменов гораздо больше. Хочется, чтобы у них была возможность показывать своё превосходство на международной арене. Начать с чистого листа или немного запачканного – неважно. Я хочу, чтобы нашим спортом гордились во всём мире, а не тыкали пальцем и кричали «допингисты», — цитирует Ягудина «Комсомольская правда — Санкт-Петербург».
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