«Мы нашли настоящего человека-паука». Индонезийка установила невероятный рекорд
Индонезийская скалолазка Арьес Сусанти стала звездой интернета после впечатляющего выступления на чемпионате мира в Китае. 24-летняя девушка преодолела 15-метровую вертикальную стену менее чем за семь секунд, уверенно заняв первое место в своей дисциплине. Вместе с завоеванием золотой медали индонезийка установила новый мировой рекорд.
Видео доступно на «Чемпионате».
Пользователи социальных сетей были особенно впечатлены скоростью индонезийки: «Мы нашли настоящего человека-паука» и «Воу, это же индонезийская чудо-женщина». Один из юзеров заявил, что «больше времени тратит на то, чтобы подняться по утрам с кровати».
Напомним, скалолазание было включено в программу летних Олимпийских игр в Токио-2020.
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