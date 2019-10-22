«Мы нашли настоящего человека-паука». Индонезийка установила невероятный рекорд

Индонезийская скалолазка Арьес Сусанти стала звездой интернета после впечатляющего выступления на чемпионате мира в Китае. 24-летняя девушка преодолела 15-метровую вертикальную стену менее чем за семь секунд, уверенно заняв первое место в своей дисциплине. Вместе с завоеванием золотой медали индонезийка установила новый мировой рекорд.

Видео доступно на «Чемпионате».

Пользователи социальных сетей были особенно впечатлены скоростью индонезийки: «Мы нашли настоящего человека-паука» и «Воу, это же индонезийская чудо-женщина». Один из юзеров заявил, что «больше времени тратит на то, чтобы подняться по утрам с кровати».

Напомним, скалолазание было включено в программу летних Олимпийских игр в Токио-2020.