Отстранённый игрок надел чужую футболку и вышел на поле. Обман раскрыл репортёр
Школьная команда по американскому футболу «Кардинал Риттер» была снята с чемпионата по решению руководства за обман, сообщает STL Today. Скандал разразился в связи с тем, что игрок команды Билл Джексон, получивший дисквалификацию на одну игру, вышел на поле в следующем матче под другим номером и фамилией.
Махинация была раскрыта одним из журналистов. Санкции последовали незамедлительно. Весь тренерский штаб был уволен. В частности, пост главного тренера покинул Брэндон Грегори, который работал с «Кардинал Риттер» с января 2016 года. Команда за три сезона под его руководством одержала 28 побед в 36 матчах.
За грубое нарушение регламента коллективу были засчитаны поражения в семи проведённых матчах.
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