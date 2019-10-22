Отстранённый игрок надел чужую футболку и вышел на поле. Обман раскрыл репортёр

Школьная команда по американскому футболу «Кардинал Риттер» была снята с чемпионата по решению руководства за обман, сообщает STL Today. Скандал разразился в связи с тем, что игрок команды Билл Джексон, получивший дисквалификацию на одну игру, вышел на поле в следующем матче под другим номером и фамилией.

Махинация была раскрыта одним из журналистов. Санкции последовали незамедлительно. Весь тренерский штаб был уволен. В частности, пост главного тренера покинул Брэндон Грегори, который работал с «Кардинал Риттер» с января 2016 года. Команда за три сезона под его руководством одержала 28 побед в 36 матчах.

За грубое нарушение регламента коллективу были засчитаны поражения в семи проведённых матчах.