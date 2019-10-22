Ягудин оценил нынешний уровень российского фигурного катания

Олимпийский чемпион, четырёхкратный чемпион мира Алексей Ягудин рассказал, что следит за выступлениями россиян, и отметил работу тренера Этери Тутберидзе.

«За нашей сборной и миром фигурного катания я слежу. Досконально протоколы прошедших турниров не рассматриваю, но знаю новые имена и то, что в нём происходит. Здесь хочется подчеркнуть успехи наших спортсменок. Если раньше мы говорили о мужчинах, которые брали медали на Олимпиадах, то сейчас дело за прекрасными девушками. Наши звёздочки: Туктамышева, Самодурова, Константинова, Трусова, Валиева, Загитова, Медведева, Косторная, Щербакова. Очень приятно, что именно в этом направлении сейчас, как говорят в футболе или хоккее, длинная скамейка запасных. За женское одиночное катание, во многом благодаря Этери Тутберидзе, опасений нет. Но у неё есть и взрослые и юниоры. Талантливые молодые мальчики, которые очень хорошо выступают: Самсонов, Федотов, Колесников. Отдельно хочу отметить, что команда Тутберидзе, Глейхенгауз и Дудакова работает очень успешно на престиж нашей российской команды.

Кого вижу олимпийским чемпионом на ближайших Играх? Здесь можно в шутку сказать: «Лёд скользкий, никогда не знаешь, что произойдёт». Спорт – непредсказуемая вещь. Пока человек не выйдет на олимпийскую арену, не покажет своего максимума и пока у него не будет висеть золотая медаль, можно сколько угодно говорить и рассуждать, представлять и мечтать. Но в реальности Олимпийские игры — коварный турнир. Просто хочется, чтобы у Российской Федерации было как можно больше наград», — цитирует Ягудина «Комсомольская правда — Санкт-Петербург».

Ягудин: не хочу, чтобы россиян обзывали «допингистами»