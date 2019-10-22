Легкоатлетка Сидорова: был момент, когда не понимала, зачем продолжать работать

Чемпионка мира в прыжках с шестом россиянка Анжелика Сидорова рассказала о своей главной цели в карьере.

«У меня никогда не было мысли бросить спорт. Был момент после того, как мы не поехали на Олимпиаду… и не то чтобы я хотела всё бросить, просто я не понимала, для чего мне нужно продолжать работать и как мне быть вообще. И вот это был один из решающих эпизодов в моей жизни, и я рада, что находившиеся рядом люди помогли мне его пройти и не дали всё бросить.

Конечно, хочется побить мировой рекорд и очень хочется выиграть Олимпийские игры. Всё это мечты, но хочется сделать всё, что в моих силах. И если мне не суждено побить рекорд – значит, нет. Мне важно знать, что я сделала всё для этого, тогда не о чем будет жалеть. Мечта немного размытая.

Думаю, станет понятно уже после окончания моей карьеры, сделала ли я все для её достижения, или буду думать, что какие-то вещи сложились не в мою пользу. Возможно, звучит не очень спортивно, но я буду бороться», – цитирует Сидорову Buro.

Сидорова и Ласицкене номинированы на звание лучшей легкоатлетки года в Европе