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«Крылья» разгромили «Атлетико Ликата» и вышли в плей-офф Кубка мировых чемпионов

«Крылья» разгромили «Атлетико Ликата» и вышли в плей-офф Кубка мировых чемпионов
Другие / Пляжный футбол 0

Самарские «Крылья Советов» во втором туре группового этапа Кубка мировых чемпионов по пляжному футболу разгромили итальянский «Атлетико Ликата» со счётом 11:2.

В составе самарского клуба дубль оформил капитан Артём Волошин. Ещё по два мяча на счету Амадиуса Виноградова и Владислава Жарикова. По разу отличились Андрей Андреев, Иван Тетерин, Тимур Джабаров, Максим Роговский и Амид Назаров. У «Атлетико» по голу на свой счёт записали Андреа Гарофало и Лука ди Стефано.

Теперь «Крыльям Советов», чтобы выйти из группы с первого места, достаточно не проиграть в основное время датскому «Копенгагену», который во втором туре уступил иракскому клубу «Масафи Аль Васат» – 3:5.

Пляжный футбол. Кубок мировых чемпионов. Аланья, Турция
Группа С. 2-й тур

«Крылья Советов» (Самара) — «Атлетико Ликата» (Ликата) — 11:2 (3:0, 4:0, 4:2).

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