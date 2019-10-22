Велогонщики Страхов и Чернецкий будут выступать за «Газпром-РусВело»

Велогонщики Дмитрий Страхов и Сергей Чернецкий подписали контракты с российской командой «Газпром-РусВело».

На счету 24-летнего Страхова четыре профессиональные победы. В этом году Дмитрий выступал за команду Мирового тура Team Katusha Alpecin и за сезон набрал 70 гоночных дней. Также за плечами молодого гонщика дебют на Гранд-туре «Джиро д'Италия».

«Наше соглашение рассчитано на один год c опцией продления. Мы подробно обсудили планы подготовки и проанализировали прошедший сезон. Главное, что у Страхова есть талант и огромное желание, остальное – это всегда результат большой работы и профессионализма.



Сергей Чернецкий хорошо известен и российским, и зарубежным любителям велоспорта, на его счету несколько профессиональных побед. Припоминаю, что первый раз мы беседовали о возможности совместной работы ещё в 2016 году на предолимпийском сборе в Рио. Прошло некоторое время, и сейчас пути снова пересеклись.

В сезоне-2020 мы будем использовать опыт Сергея в работе с молодыми гонщиками команды и, конечно, предоставим ему возможность быть лидером на подходящих для него гонках», – цитирует официальный сайт «Газпром-РусВело» генерального менеджера команды Рената Хамидулина.