Велогонщики Страхов и Чернецкий будут выступать за «Газпром-РусВело»

Велогонщики Дмитрий Страхов и Сергей Чернецкий подписали контракты с российской командой «Газпром-РусВело».
На счету 24-летнего Страхова четыре профессиональные победы. В этом году Дмитрий выступал за команду Мирового тура Team Katusha Alpecin и за сезон набрал 70 гоночных дней. Также за плечами молодого гонщика дебют на Гранд-туре «Джиро д'Италия».
«Наше соглашение рассчитано на один год c опцией продления. Мы подробно обсудили планы подготовки и проанализировали прошедший сезон. Главное, что у Страхова есть талант и огромное желание, остальное – это всегда результат большой работы и профессионализма.
Сергей Чернецкий хорошо известен и российским, и зарубежным любителям велоспорта, на его счету несколько профессиональных побед. Припоминаю, что первый раз мы беседовали о возможности совместной работы ещё в 2016 году на предолимпийском сборе в Рио. Прошло некоторое время, и сейчас пути снова пересеклись.
В сезоне-2020 мы будем использовать опыт Сергея в работе с молодыми гонщиками команды и, конечно, предоставим ему возможность быть лидером на подходящих для него гонках», – цитирует официальный сайт «Газпром-РусВело» генерального менеджера команды Рената Хамидулина.
- 22 октября 2019
-
17:34
-
17:34
-
17:21
-
17:21
-
16:31
-
16:03
-
15:45
-
15:09
-
14:55
-
14:40
-
14:31
-
13:16
-
12:19
-
11:45
-
11:38
-
10:41
-
10:16
-
09:56
-
09:49
-
09:41
-
09:29
-
01:34
-
00:38
-
00:21
- 21 октября 2019
-
23:43
-
23:03
-
22:57
-
22:05
-
21:26
-
21:23
-
20:55
-
20:48
-
20:38
-
20:25
-
19:49