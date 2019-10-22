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Мужская сборная России по волейболу – пятая в обновлённом рейтинге FIVB

Мужская сборная России по волейболу – пятая в обновлённом рейтинге FIVB
Другие / Волейбол 0

Международная федерация волейбола (FIVB) на официальном сайте представила обновлённый рейтинг национальных команд, в котором учтены результаты Кубка мира. Сборная России сохранила за собой пятую строчку.

Первую место в рейтинге мужских команд занимает сборная Бразилии (335 очков), второе — США (280), третье — Польши (272), четвёртое – Италии (206). У России 204 балла.

В первой пятёрке по итогам Кубка мира произошло лишь одно изменении. Сборная Польши опередила Италию.

Напомним, сборная России заняла на турнире шестое место, выиграв 5 матчей из 11. Россияне оказались сильнее команд Ирана (3:1), Канады (3:2), Египта (3:1), Италии (3:1) и Туниса (3:0), а также проиграли Австралии (2:3), Бразилии (0:3), Польше (1:3), Японии (1:3), Аргентине (1:3) и США (0:3).

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