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Пахноцкая: надо признать ошибки и покаяться за действия в московской лаборатории

Пахноцкая: надо признать ошибки и покаяться за действия в московской лаборатории
Другие / Прочие виды спорта 0

Заместитель генерального директора Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Маргарита Пахноцкая предположила, как может развиваться ситуация в связи с возможной манипуляцией данных Московской антидопинговой лаборатории.

«ВАДА указало на манипуляцию с данными. Так что ответы железно должны доказывать, что манипуляций не было. Вторая возможная ситуация – а для её реализации должны найтись люди с очень сильным стрежнем – признать ошибки, публично наказать виновных и покаяться.

На кону стоит репутация министра спорта. Если действительно были люди, которые осмелились что-либо делать с базой, то они подставили не только министра, но и президента. Изменений было много, и они носили не случайный характер. И всё это выглядит ещё хуже на фоне того, что представителей ВАДА перед Новым годом не пустили в лабораторию, сославшись на несоответствие оборудования», – сказала Пахноцкая в эфире телеканала «Дождь».

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