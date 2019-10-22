Пахноцкая: надо признать ошибки и покаяться за действия в московской лаборатории

Заместитель генерального директора Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Маргарита Пахноцкая предположила, как может развиваться ситуация в связи с возможной манипуляцией данных Московской антидопинговой лаборатории.
«ВАДА указало на манипуляцию с данными. Так что ответы железно должны доказывать, что манипуляций не было. Вторая возможная ситуация – а для её реализации должны найтись люди с очень сильным стрежнем – признать ошибки, публично наказать виновных и покаяться.
На кону стоит репутация министра спорта. Если действительно были люди, которые осмелились что-либо делать с базой, то они подставили не только министра, но и президента. Изменений было много, и они носили не случайный характер. И всё это выглядит ещё хуже на фоне того, что представителей ВАДА перед Новым годом не пустили в лабораторию, сославшись на несоответствие оборудования», – сказала Пахноцкая в эфире телеканала «Дождь».
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