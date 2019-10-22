«Танец бифитеров» — лучший момент года в велоспорте с участием болельщиков
Международный союз велосипедистов (UCI) подвёл итоги голосования на лучший момент года с участием болельщиков. Им был признан «Танец бифитеров» во время веломногодневки «Тур де Франс».
«Это ваша награда!!! И вы выбрали бифитеров и их танец на «Тур де Франс» 2019 года в качестве видео года. Спасибо всем, кто участвовал в голосовании», — написала пресс служба UCI.
Видео этого момента доступно на странице Международного союза велосипедистов в «Твиттере».
Ранее словенец Примож Роглич из команды Jumbo-Visma стал лучшим в рейтинге Мирового тура в сезоне-2019, ему также вручена награда как лучшему велогонщику.
Лучшей командой по итогам Мирового тура в сезоне-2019 названа бельгийская Deceuninck-Quick Step.
Роглич признан лучшим велогонщиком 2019 года в Мировом туре
- 22 октября 2019
-
18:57
-
18:33
-
18:30
-
18:05
-
17:34
-
17:34
-
17:21
-
17:21
-
16:31
-
16:03
-
15:45
-
15:09
-
14:55
-
14:40
-
14:31
-
13:16
-
12:19
-
11:45
-
11:38
-
10:41
-
10:16
-
09:56
-
09:49
-
09:41
-
09:29
-
01:34
-
00:38
-
00:21
- 21 октября 2019
-
23:43
-
23:03
-
22:57
-
22:05
-
21:26
-
21:23
-
20:55
Партнерский контент