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«Танец бифитеров» — лучший момент года в велоспорте с участием болельщиков

«Танец бифитеров» — лучший момент года в велоспорте с участием болельщиков
Другие / Велоспорт 0

Международный союз велосипедистов (UCI) подвёл итоги голосования на лучший момент года с участием болельщиков. Им был признан «Танец бифитеров» во время веломногодневки «Тур де Франс».

«Это ваша награда!!! И вы выбрали бифитеров и их танец на «Тур де Франс» 2019 года в качестве видео года. Спасибо всем, кто участвовал в голосовании», — написала пресс служба UCI.

Видео этого момента доступно на странице Международного союза велосипедистов в «Твиттере».

Ранее словенец Примож Роглич из команды Jumbo-Visma стал лучшим в рейтинге Мирового тура в сезоне-2019, ему также вручена награда как лучшему велогонщику.

Лучшей командой по итогам Мирового тура в сезоне-2019 названа бельгийская Deceuninck-Quick Step.

Роглич признан лучшим велогонщиком 2019 года в Мировом туре
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