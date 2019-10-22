«Танец бифитеров» — лучший момент года в велоспорте с участием болельщиков

Международный союз велосипедистов (UCI) подвёл итоги голосования на лучший момент года с участием болельщиков. Им был признан «Танец бифитеров» во время веломногодневки «Тур де Франс».



«Это ваша награда!!! И вы выбрали бифитеров и их танец на «Тур де Франс» 2019 года в качестве видео года. Спасибо всем, кто участвовал в голосовании», — написала пресс служба UCI.

Видео этого момента доступно на странице Международного союза велосипедистов в «Твиттере».

Ранее словенец Примож Роглич из команды Jumbo-Visma стал лучшим в рейтинге Мирового тура в сезоне-2019, ему также вручена награда как лучшему велогонщику.



Лучшей командой по итогам Мирового тура в сезоне-2019 названа бельгийская Deceuninck-Quick Step.