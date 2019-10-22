Федерацию дзюдо Ирана официально отстранили от участия во всех соревнованиях

Международная федерация дзюдо (IJF) провела расследование и официально решила отстранить Федерацию дзюдо Ирана от участия во всех соревнованиях под эгидой организации или входящих в неё национальных федераций. Об этом информирует пресс-служба IJF.
Напомним, инцидент произошёл на чемпионате мира 2019 года в Японии. Иранский дзюдоист Саид Моллаеи получил указания от властей страны и Федерации дзюдо Ирана не выходить на поединки и сняться с турнира, чтобы избежать возможной схватки с представителем Израиля Саги Муки.
Незадолго до поединка 1/8 финала с россиянином Хасаном Халмурзаевым замминистра спорта Ирана Давар Зане дал тренеру Моллаеи приказ снять спортсмена с турнира, чтобы дзюдоист не встретился с Муки. Требование было подкреплено угрозами в адрес Моллаеи и членов его семьи. Дзюдоист не выполнил указания и после турнира признался, что боится возвращаться на родину.
Таким образом, действия чиновников иранской федерации нарушили устав и кодекс этики организации, а также Олимпийскую хартию. Дисциплинарная комиссия IJF завела дело в отношении Федерации дзюдо Ирана.
Иранская сторона может обжаловать данное решение в Спортивном арбитражном суде (CAS) в течение 21 дня с момента получения мотивировочной части.
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