11-летняя синхронистка погибла во время тренировки в Перми

Во время тренировки в бассейне «Олимпия» в Перми погибла 11-летняя девочка из группы синхронного плавания, сообщается на сайте следственного комитета России по Пермскому краю.



В настоящее время следователями и специалистами проводится осмотр места происшествия, назначена судебно-медицинская экспертиза для выяснения причины смерти погибшей девочки. Изымаются и осматриваются записи с камер видеонаблюдения, соответствующая документация, регламентирующая правила безопасности в бассейне. Устанавливаются и допрашиваются лица, ответственные за их соблюдение.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом «в» части 2 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть человека).