11-летняя синхронистка погибла во время тренировки в Перми

Во время тренировки в бассейне «Олимпия» в Перми погибла 11-летняя девочка из группы синхронного плавания, сообщается на сайте следственного комитета России по Пермскому краю.
В настоящее время следователями и специалистами проводится осмотр места происшествия, назначена судебно-медицинская экспертиза для выяснения причины смерти погибшей девочки. Изымаются и осматриваются записи с камер видеонаблюдения, соответствующая документация, регламентирующая правила безопасности в бассейне. Устанавливаются и допрашиваются лица, ответственные за их соблюдение.
Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом «в» части 2 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть человека).
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