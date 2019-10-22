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11-летняя синхронистка погибла во время тренировки в Перми

11-летняя синхронистка погибла во время тренировки в Перми
Другие / Водные виды спорта 0

Во время тренировки в бассейне «Олимпия» в Перми погибла 11-летняя девочка из группы синхронного плавания, сообщается на сайте следственного комитета России по Пермскому краю.

В настоящее время следователями и специалистами проводится осмотр места происшествия, назначена судебно-медицинская экспертиза для выяснения причины смерти погибшей девочки. Изымаются и осматриваются записи с камер видеонаблюдения, соответствующая документация, регламентирующая правила безопасности в бассейне. Устанавливаются и допрашиваются лица, ответственные за их соблюдение.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом «в» части 2 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть человека).

Источник: «Чемпионат»

Заглавное фото: Getty Images

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