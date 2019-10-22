В мировом регби разгорелся скандал из-за фото судьи с болельщиками

Всемирная федерация регби расследует эпизод с участием судьи Джако Пейпера, обслуживавшего четвертьфинальный матч Кубка мира между сборными Франции и Уэльса.
После первого тайма Франция вела со счётом 19:10, но спустя 8 минут после начала второй половины игры южноафриканский арбитр удалил игрока Себастьяна Вахаамахину за удар соперника локтем в лицо. В меньшинстве «синие» уступили — 19:20. После поединка в социальных сетях появился кадр, на котором Пейпер, улыбаясь, вместе с болельщиками Уэльса изображает тот самый жест, за который изгнал с поля игрока «Франции».
Фото доступно на странице BBC Sport Wales в «Твиттере».
«Всемирной федерации регби известно о фотографии, распространяемой в социальных сетях, на которой Джако Пейпер позирует с группой болельщиков Уэльса после четвертьфинала Уэльс — Франция. Было бы неуместно давать другие комментарии, пока мы до конца не расследовали этот эпизод», — приводит слова представителя федерации La Gazzetta dello Sport.
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