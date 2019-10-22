«Звезда» сыграет с «Ладой» в третьем раунде квалификации Кубка ЕГФ

В штаб-квартире Европейской федерации гандбола в Вене (Австрия) состоялась жеребьёвка третьего квалификационного этапа Кубка ЕГФ.
На этой стадии престижного турнира выступят четыре российских клуба — «Астраханочка», «Звезда», «Кубань» и тольяттинская «Лада».
Перед жеребьёвкой вице-чемпион России попал в первую корзину, а «Астраханочка», «Звезда» и «Кубань» были включены во вторую.
Результаты жеребьёвки выглядят следующим образом:
«Астраханочка» (Россия) – «Тюрингер» (Германия)
«Эрд» (Венгрия) – «Кубань» (Россия)
«Звезда» (Россия) – «Лада» (Россия)
Первые матчи пройдут в Астрахани, Эрде и Звенигороде 9 или 10 ноября. Ответные — 16 или 17 ноября.
Напомним, во втором квалификационном раунде «Астраханочка» дважды обыграла немецкий «Букстехуде», «Звезда» выиграла оба матча у шведского «Скуру». «Кубань» в ответной встрече взяла реванш у шведского клуба «Хеэр» (33:27) за поражение в первой встрече (26:28).
- 22 октября 2019
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