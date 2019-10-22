11-летняя ученица Тутберидзе установила рекорд, сделав сальхов в 4 оборота

11-летняя фигуристка Вероника Жилина, которая тренируется в группе Этери Тутберидзе, смогла исполнить четверной сальхов.

Этот сложный элемент может сделать не каждый взрослый профессионал. А в таком юном возрасте прыжок Жилиной является рекордом.

Ранее Жилина выполнила тройной аксель. При этом спортсменка даже не выходила на лёд.

Летом 2019 года 12-летний российский фигурист Максим Белявский опубликовал видео с тренировки, на которой он выполнил тулуп в пять оборотов со страховкой (на «удочке»). Юный спортсмен занимается в школе ЦСКА у Сергея Давыдова. На прошедшем первенстве России он завоевал серебро в старшей группе младшего возраста. Годом ранее Максим выиграл первенство России в младшей возрастной группе.

Видео доступно на странице группы Тутберидзе в «Инстаграме».