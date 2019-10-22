Ганус: будущий глава ВАДА Банька – достаточно самостоятельный человек

Генеральный директор Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрий Ганус высказал мнение по поводу единственного кандидата на пост главы Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) Витольда Баньки.
С 1 января 2014 года ВАДА возглавляет британец Крэйг Риди.
«Витольд Банька – министр спорта и туризма Польши. Когда я только пришёл на работу, то говорил о нём со своим польским коллегой Михалом Ринковским, директором польского антидопингового агентства. По его словам, отношения между их организациями были не просто налажены, а воспринимались как стратегические.
Нового главу ВАДА я вижу как человека, который понимает задачи антидопингового движения и очень системно к этому подходит. Он человек достаточно самостоятельный. Хотя это очень сложная сфера. ВАДА сейчас под большим напором. Организация находится под ударом. Кстати говоря, после нашего кейса – после того, как они дали РУСАДА соответствие при двух невыполненных условиях. И конечно, это испытание, которое ещё нужно пройти», – приводит слова Гануса «Собеседник».
- 22 октября 2019
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