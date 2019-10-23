Чемпионка Паралимпийских игр ушла из жизни в результате эвтаназии

Чемпионка Паралимпийских игр 2012 года 40-летняя бельгийка Марике Верворт ушла из жизни в результате эвтаназии, сообщает The Guardian. В 2016 году в интервью на Паралимпиаде в Рио-де-Жанейро Марике рассказала, что постоянно ощущает боль из-за неизлечимого мышечного заболевания и готова добровольно уйти из жизни.
Верворт признавалась, что из-за боли могла спать лишь по 10 минут за ночь. По её словам, боли были настолько сильными, что люди, которые следили за ней, теряли сознание от потрясения. В 2014 году у неё случился приступ эпилепсии, когда она готовила ужин. В результате спортсменка получила сильные ожоги ног.
Марике подписала документы на согласие на эвтаназию восемь лет назад. В Бельгии эта процедура является легальной.
Верворт, выступавшая в гонках на колясках, также завоевала две серебряные и одну бронзовую награды на Паралимпиадах.
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