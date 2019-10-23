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Мартин: когда «Ростов-Дон» расслабился, «Звезда» заиграла намного агрессивнее

Мартин: когда «Ростов-Дон» расслабился, «Звезда» заиграла намного агрессивнее
Другие / Гандбол 0

Главный тренер «Ростова-Дон» Амброс Мартин подвёл итоги матча чемпионата России по гандболу среди женских команд, в котором его подопечные в гостях взяли верх над подмосковной «Звездой» со счётом 36:23. В Звенигороде ростовский клуб одержал восьмую победу в Суперлиге кряду.

«Для нас матч со «Звездой» был непростым. Мы понимали, что соперник неплохо выступает в последнее время, поэтому хотели провести максимально продуктивное начало встречи. Кроме того, была задача надёжно действовать в защите, так как в прошлом матче в Дании мы не сыграли так, как нужно. В этом плане мы провели отличный первый тайм, надёжно сыграла Галина Мехдиева, и у нас было много шансов на контратаках.

Во втором тайме немного расслабились, сыграли в защите не так хорошо. И «Звезда» действовала намного агрессивнее. Но мы победили, завоевали два очка в важном матче с непростым соперником. Желаю «Звезде» удачи в дальнейших играх", — цитирует Мартина официальный сайт «Ростова-Дон».

В следующем туре «Ростов-Дон» 30 октября примет «Астраханочку». «Звезда» 3 ноября на своей площадке сыграет с ижевским «Университетом».

«Ростов-Дон» обыграл «Звезду» в гандбольной Суперлиге, одержав 8-ю победу подряд
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