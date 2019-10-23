Мартин: когда «Ростов-Дон» расслабился, «Звезда» заиграла намного агрессивнее

Главный тренер «Ростова-Дон» Амброс Мартин подвёл итоги матча чемпионата России по гандболу среди женских команд, в котором его подопечные в гостях взяли верх над подмосковной «Звездой» со счётом 36:23. В Звенигороде ростовский клуб одержал восьмую победу в Суперлиге кряду.
«Для нас матч со «Звездой» был непростым. Мы понимали, что соперник неплохо выступает в последнее время, поэтому хотели провести максимально продуктивное начало встречи. Кроме того, была задача надёжно действовать в защите, так как в прошлом матче в Дании мы не сыграли так, как нужно. В этом плане мы провели отличный первый тайм, надёжно сыграла Галина Мехдиева, и у нас было много шансов на контратаках.
Во втором тайме немного расслабились, сыграли в защите не так хорошо. И «Звезда» действовала намного агрессивнее. Но мы победили, завоевали два очка в важном матче с непростым соперником. Желаю «Звезде» удачи в дальнейших играх", — цитирует Мартина официальный сайт «Ростова-Дон».
В следующем туре «Ростов-Дон» 30 октября примет «Астраханочку». «Звезда» 3 ноября на своей площадке сыграет с ижевским «Университетом».
- 23 октября 2019
-
09:46
-
09:24
-
09:20
-
08:48
- 22 октября 2019
-
23:53
-
23:52
-
23:30
-
22:45
-
21:59
-
21:42
-
21:26
-
20:58
-
20:50
-
19:54
-
19:47
-
19:33
-
18:57
-
18:33
-
18:30
-
18:05
-
17:34
-
17:34
-
17:21
-
17:21
-
16:31
-
16:03
-
15:45
-
15:09
-
14:55
-
14:40
-
14:31
-
13:16
-
12:19
-
11:45
-
11:38