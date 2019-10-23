Канадская фигуристка Осмонд рассказала, зачем сделала новую татуировку
Канадская фигуристка, олимпийская чемпионка 2018 года в командном турнире Кэйтлин Осмонд поделилась фотографией своей новой татуировки.
«У меня был кризис. Не знала, что будет дальше, и не понимала, кем я являюсь как личность. Я сделала татуировку, чтобы напомнить, что нужно оставаться самой собой. Я должна любить только себя. А остальное со временем образуется», — написала Осмонд в «Инстаграме».
Напомним, Осмонд также является серебряным и бронзовым призёром Игр, чемпионкой мира (2018) и серебряный призёром мирового первенства (2017), трёхкратной чемпионкой Канады (2013, 2014, 2017), победительницей турниров Skate Canada (2012) и Nebelhorn Trophy (2012, 2015).
Фотография доступна на странице Осмонд в «Инстаграме».
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