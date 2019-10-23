Туктамышева рассказала, будет ли кататься под песни Аллегровой

Чемпионка мира и Европы 2015 года российская фигуристка Елизавета Туктамышева ответила на вопрос о новом показательном номере в текущем сезоне.

«Новый показательный номер будет. Пока не успели поставить из-за большого количества соревнований. Хочу сделать что-то новое. Какие-то мысли есть. Хочется что-то свежее, но конкретики в голове пока нет.

Болельщики в комментариях предлагают покататься под Аллегрову? Думаю, иностранцы не поймут (смеётся). Не будет такого восприятия, как в России. Но если будут какие-то шоу по России, то об этом можно будет подумать", — приводит слова Туктамышевой Sport24.

Напомним, на прошедшем этапе Гран-при Skate America в Лас-Вегасе (США) 22-летняя Туктамышева заняла третье место. Победу одержала 15-летняя Анна Щербакова.