Щербакова из-за критики удалила пост о посещении казино в Лас-Вегасе
Российская фигуристка Анна Щербакова, ранее одержавшая победу на Skate America, удалила запись про то, как она посетила казино в Лас-Вегасе (США).
После публикации фотографий на 15-летнюю спортсменку обрушилась волна критики, поскольку в США играть в казино разрешается только тем, кому исполнился 21 год.
Напомним, действующая чемпионка России Щербакова выиграла первый этап Гран-при среди взрослых, который прошёл в Лас-Вегасе. В произвольной программе Анна исполнила два четверных лутца – в каскаде и сольный, чего ранее не делала ни одна из фигуристок. Благодаря близкой к мировому рекорду оценке за произвольную программу Щербакова поднялась с четвёртого места после короткой программы на итоговое первое.
15-летняя фигуристка Щербакова посетила казино в Лас-Вегасе
Щербакова показала номер с переодеванием. Видео
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