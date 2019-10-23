Щербакова из-за критики удалила пост о посещении казино в Лас-Вегасе

Российская фигуристка Анна Щербакова, ранее одержавшая победу на Skate America, удалила запись про то, как она посетила казино в Лас-Вегасе (США).

После публикации фотографий на 15-летнюю спортсменку обрушилась волна критики, поскольку в США играть в казино разрешается только тем, кому исполнился 21 год.

Напомним, действующая чемпионка России Щербакова выиграла первый этап Гран-при среди взрослых, который прошёл в Лас-Вегасе. В произвольной программе Анна исполнила два четверных лутца – в каскаде и сольный, чего ранее не делала ни одна из фигуристок. Благодаря близкой к мировому рекорду оценке за произвольную программу Щербакова поднялась с четвёртого места после короткой программы на итоговое первое.

15-летняя фигуристка Щербакова посетила казино в Лас-Вегасе