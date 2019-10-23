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Мишина ответила критикам Туктамышевой

Мишина ответила критикам Туктамышевой
Другие / Фигурное катание 0

Заслуженный тренер России по фигурному катанию Татьяна Мишина рассказала, как относится к критике Елизаветы Туктамышевой в интернете. В нынешнем сезоне фигуристка стала второй на Lombardia Trophy и Finlandia Trophy, а также третьей на Skate America.

«Если читать всё, что пишут в интернете, то волосы вообще станут дыбом. Лучше не читать. Важно то, что говорят специалисты, такие как Тарасова, Чайковская, Авербух… К ним надо прислушиваться. Хотя Тарасова в роли комментатора должна быть подоброжелательнее, меньше критиковать.

Тройной аксель имеют единицы, это практически ультра-си. У нас есть совершенно чёткое понимание, что нужна сложность. Вращения всё время улучшаются, но мы не будем спорить, что где-то Лизе не хватает растяжки или бильманов. Они не лучше, чем у других. Мы понимаем, что это нужно улучшать. Поэтому Алексей (Мишин. — Прим. „Чемпионата“) и защищает Лизу. Как в своё время защищал Женю. После Skate America внесём какие-то поправки», — цитирует Мишину «Спор день за днём».

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