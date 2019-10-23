Фигуристка Илюшечкина: на моего сонного партнёра упала дверь весом в 200 фунтов

Российская фигуристка Любовь Илюшечкина, представляющая на соревнованиях Канаду, рассказала, как она в паре с Диланом Московичем не прошла отбор на Олимпиаду в Пхёнчхане.

«Изначально всё шло своим чередом: мы обкатывали программы на нескольких турнирах, готовились к чемпионату Канады — решающему в отборе на Игры. В декабре 2017 года после утренней тренировки Дилан как-то пошёл отдохнуть в хореографический зал. Расположился вблизи от входа в подсобку, где хранится спортивный инвентарь. Задремал, и вскоре одному из работников «Крикета» понадобилось туда войти. Оказалось, что дверь не была надёжно закреплена, и она просто упала на полусонного Дилана. Тяжеленная дверь весом в 200 фунтов… В итоге сотрясение мозга, всё лицо в крови, девять швов на правой руке и две недели без тренировок — меньше чем за месяц до чемпионата Канады. Лишь за несколько дней до турнира Дилану разрешили возобновить короткие тренировки, и мы начали кататься по полчаса в день. Сотрясение мозга — дело серьёзное, и любые нагрузки должны выполняться с предельной осторожностью. Поэтому тренироваться в полную силу мы, к сожалению, не могли.

Конечно, в той ситуации было нереально конкурировать на должном уровне с остальными парами, и отбор на Олимпиаду мы не прошли. Было больно, обидно, досадно осознавать, что все наши олимпийские мечты и надежды рассыпались, как карточный домик. Вот такая невероятная трагичная история", — приводит слова Илюшечкиной «Матч ТВ».