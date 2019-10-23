Волейболистка «Динамо» Карлини не приехала вовремя в Москву из-за болезни

Новичок московского «Динамо» американская волейболистка Лорен Карлини не смогла вовремя приехать в столицу России из-за вирусного заболевания. Об этом сообщил генеральный директор московского клуба Владимир Зиничев.

«Сегодня, 23 октября, в Москву должна прилететь Лорен Карлини. Это должно наладить полноценный тренировочный процесс. Она должна была присоединиться к нам перед матчем чемпионата России с „Уралочкой“, но три игрока сборной США, включая Карлини, подхватили вирус. В связи с этим были вынуждены перенести её приезд на более поздний срок. Лорен болела, но она уже поправилась. Надеюсь, сможем увидеть её в ближайшем матче», — цитирует Зиничева РИА «Новости».

В сентябре «Динамо» подписало контракт со связующей Карлини, которая выиграла Лигу наций в составе сборной США.

28 октября московская команда в матче третьего тура чемпионата России по волейболу примет челябинское «Динамо-Метар».