Американский фигурист не выступит в Москве из-за экзаменов в школе

Американский фигурист Винсент Чжоу сообщил, что вынужден пропустить Гран-при России из-за учёбы в школе.

«Это было сложно принять. Однако будет лучше, если я пропущу соревнования в Китае и России. Сейчас следует поставить учёбу в школе на первое место.

Из-за экзаменов у меня не получится уделять достаточно времени тренировкам. Надеюсь, скоро смогу вернуться на лёд", — написал 18-летний уроженец Калифорнии на своей странице в «Инстаграме».

На чемпионате мира 2019 года американец завоевал бронзовую награду в одиночном катании. Чжоу также является чемпионом мира среди юниоров 2017 года, серебряным (2017 и 2019) и бронзовым (2018) призёром чемпионатов США, победителем первенства США среди юниоров (2013).