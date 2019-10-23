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Илюшечкина: Медведева — очень душевная девочка

Илюшечкина: Медведева — очень душевная девочка
Другие / Фигурное катание 0

Российская фигуристка Любовь Илюшечкина, представляющая на соревнованиях Канаду, рассказала, как познакомилась с двукратным серебряным призёром Олимпийских игр 2018 года Евгенией Медведевой.

«Дома мы с Женей не были знакомы: я ушла из российской сборной до того, как настало её время. Только здесь я узнала Женю как человека. Она очень душевная девочка, и мама её тоже. У нас не получилось провести вместе много времени, так как вскоре после её прихода я уехала. Но мне было очень приятно пообщаться. Уверена, ещё увидимся на соревнованиях.

Кстати, в «Крикете» и раньше тренировались русскоязычные ребята: Лиза Турсынбаева, Стивен Гоголев и другие», — приводит слова Илюшечкиной «Матч ТВ».

Илюшечкина выступает за Канаду с мая 2014 года.

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