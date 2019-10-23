Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Другие / Новости /

Шубенков выиграл забег на 110 м с барьерами на Всемирных военных играх в Китае

Шубенков выиграл забег на 110 м с барьерами на Всемирных военных играх в Китае
Другие / Лёгкая атлетика 0

Российский легкоатлет Сергей Шубенков завоевал золото в забеге на 110 м с барьерами на Всемирных военных играх. Соревнования проходят в Ухане (Китай).

Результат 29-летнего спортсмена — 13,40 секунды. Вторым стал представитель Китая Цзэн Цзяньхан (13,53). Тройку призёров замкнул Якуб Аль-Юха из Кувейта (13,60).

В 2019 году Шубенков выиграл два этапа «Бриллиантовой лиги», а на мировом первенстве в Дохе (Катар) завоевал серебряную награду. Всего на счету легкоатлета одна золотая, две серебряные и одна бронзовая медали чемпионатов мира.

В медальном зачёте сборная России находится на втором месте, завоевав 36 золотых, 38 серебряных и 33 бронзовые награды. Лидером является команда Китая (70-33-20). Третью строчку занимает сборная Бразилии (14-14-25). Соревнования завершатся 27 октября.

Ласицкене победила на Военных играх, установив рекорд
Комментарии (0)
Новости. Другие
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2019