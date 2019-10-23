Шубенков выиграл забег на 110 м с барьерами на Всемирных военных играх в Китае

Российский легкоатлет Сергей Шубенков завоевал золото в забеге на 110 м с барьерами на Всемирных военных играх. Соревнования проходят в Ухане (Китай).
Результат 29-летнего спортсмена — 13,40 секунды. Вторым стал представитель Китая Цзэн Цзяньхан (13,53). Тройку призёров замкнул Якуб Аль-Юха из Кувейта (13,60).
В 2019 году Шубенков выиграл два этапа «Бриллиантовой лиги», а на мировом первенстве в Дохе (Катар) завоевал серебряную награду. Всего на счету легкоатлета одна золотая, две серебряные и одна бронзовая медали чемпионатов мира.
В медальном зачёте сборная России находится на втором месте, завоевав 36 золотых, 38 серебряных и 33 бронзовые награды. Лидером является команда Китая (70-33-20). Третью строчку занимает сборная Бразилии (14-14-25). Соревнования завершатся 27 октября.
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