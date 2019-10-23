Колобков – про российских гимнастов: у нас большие надежды на Олимпиаду-2020
Министр спорта России Павел Колобков прокомментировал выступление мужской национальной команды по спортивной гимнастике на чемпионате мира в Штутгарте (Германия). Всего российские спортсмены завоевали девять медалей (по три золотые, серебряные и бронзовые).
«Я поздравляю Федерацию спортивной гимнастики России и всех болельщиков с отличным выступлением нашей команды на чемпионате мира. В последний раз такой результат был достигнут в советский период, в 1991 году.
У нас большие надежды на Олимпиаду-2020. Хотя мы прекрасно понимаем, что там будет высокая конкуренция, совершенно другая борьба. Сейчас главное – правильно подойти к Олимпийским играм», – приводит слова Колобкова сайт Министерства спорта России.
Колобков — о речи Гануса: для таких серьёзных обвинений нужны весомые основания
- 23 октября 2019
-
16:35
-
16:03
-
15:43
-
15:20
-
14:59
-
14:32
-
14:15
-
13:44
-
13:28
-
13:09
-
12:58
-
12:41
-
12:03
-
11:54
-
11:49
-
11:20
-
11:16
-
09:46
-
09:24
-
09:20
-
08:48
- 22 октября 2019
-
23:53
-
23:52
-
23:30
-
22:45
-
21:59
-
21:42
-
21:26
-
20:58
-
20:50
-
19:54
-
19:47
-
19:33
-
18:57
-
18:33
Партнерский контент