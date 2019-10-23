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Колобков – про российских гимнастов: у нас большие надежды на Олимпиаду-2020

Колобков – про российских гимнастов: у нас большие надежды на Олимпиаду-2020
Другие / Прочие виды спорта 0

Министр спорта России Павел Колобков прокомментировал выступление мужской национальной команды по спортивной гимнастике на чемпионате мира в Штутгарте (Германия). Всего российские спортсмены завоевали девять медалей (по три золотые, серебряные и бронзовые).

«Я поздравляю Федерацию спортивной гимнастики России и всех болельщиков с отличным выступлением нашей команды на чемпионате мира. В последний раз такой результат был достигнут в советский период, в 1991 году.

У нас большие надежды на Олимпиаду-2020. Хотя мы прекрасно понимаем, что там будет высокая конкуренция, совершенно другая борьба. Сейчас главное – правильно подойти к Олимпийским играм», – приводит слова Колобкова сайт Министерства спорта России.

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