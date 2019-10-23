12-летняя фигуристка сделала каскад из тройного акселя и сальхова

Российская фигуристка Софья Самоделкина исполнила на тренировке каскад «тройной аксель-ойлер-тройной сальхов». Видео в «Инстаграме» опубликовала тренер 12-летней спортсменки Александра Кравцова.

На взрослом уровне тройной аксель делают российские фигуристки Елизавета Туктамышева и Алёна Косторная.



В феврале 2019 года Самоделкина выиграла первенство Москвы в младшем возрасте.

Ранее 11-летняя фигуристка Вероника Жилина, которая тренируется в группе Этери Тутберидзе, смогла исполнить четверной сальхов. Этот сложный элемент может сделать не каждый взрослый профессионал, а в таком юном возрасте прыжок Жилиной является рекордом. Вероника также выполняла и тройной аксель.

Видео доступно на странице Кравцовой в «Инстаграме».