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«Крылья Советов» одержали третью победу на Кубке чемпионов по пляжному футболу

«Крылья Советов» одержали третью победу на Кубке чемпионов по пляжному футболу
Другие / Пляжный футбол 0

В третьем матче группового этапа Кубка мировых чемпионов—2019, который проходит в Турции, самарские «Крылья Советов» победили датский «Копенгаген» со счётом 6:3. По два раза отличились Сергей Степлиани и Владислав Жариков, по голу забили Амадиус Виноградов и Артём Волошин.

Таким образом, «Крылья Советов» набрали максимум очков на групповом этапе и вышли в плей-офф с первого места в группе С. Соперник волжан по 1/8 финала определится позднее.

В другом матче группы С «Масафи Аль Васат» из Ирака победил клуб «Атлетико Ликата» со счётом 6:3. Итальянцы проиграли все три встречи с разницей забитых и пропущенных мячей "-15" и завершили борьбу за трофей.

Пляжный футбол. Кубок мировых чемпионов. Анталья, Турция
Группа С. 3-й тур

«Крылья Советов» (Россия) – «Копенгаген» (Дания) – 6:3 (2:0, 1:0, 3:3).

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