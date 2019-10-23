Жданов, запрещавший украинцам выступать в России, вошёл в совет учредителей ВАДА

Бывший министр молодёжи и спорта Украины Игорь Жданов стал членом совета учредителей Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) от Совета Европыю

«Сегодня комитет министров Совета Европы окончательно утвердил меня членом совета учредителей ВАДА от Европы. Это не только моя личная победа — это победа всего нашего спортивного сообщества, потому что впервые в истории представитель Украины избран в ВАДА.

В этой должности я буду бороться за права «чистых» спортсменов, за справедливое отношение ко всем странам, за укрепление ответственности за использование допинга и за продление отстранение от мирового спорта России, которая на государственном уровне заставляет спортсменов употреблять допинг и подменяет пробы", — написал Жданов на своей странице в «Фейсбуке».

Жданов известен тем, что Будучи министром спорта Украины запрещал украинским спортсменам выступать в любых соревнованиях на территории России. Позже запрет на выступления был заменён отказом в государственном финансировании таких стартов.