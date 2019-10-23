Букин — Степановой: у тебя очень сильный характер, и ты не умеешь сдаваться!

Российский фигурист Иван Букин, выступающий в танцевальном дуэте с Александрой Степановой, поблагодарил всю команду, а особенно партнёршу, за серебряный старт на первом этапе Гран-при в США. Из-за травмы Степановой это было первое выступление дуэта в сезоне-2019/20.

«Хочу сказать огромное спасибо нашей команде: Ирина Жук, Алёна Самарская, Александр Свинин, Леван Циклаури — за вашу веру и поддержку! Хочу сказать спасибо тебе, Александра Степанова, у тебя очень сильный характер, и ты не умеешь сдаваться! Я горжусь тобой! И, конечно, вам, наши дорогие болельщики, спасибо за то, что вы переживали, не спали! Нам очень приятно! Обнял всех!» — написал Букин на своей странице в «Инстаграме».

Фото доступно в «инстаграме» Ивана Букина.