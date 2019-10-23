Туктамышева назвала причину, которая может заставить её завершить карьеру

Российская фигуристка Елизавета Туктамышева поделилась впечатлениями от конкуренции в отечественном женском одиночном катании, а также рассказала, какая причина способна побудить её завершить выступления на профессиональном уровне.

«Я хочу быть на вершине. Если я желаю этого добиться, мне нужно работать и продолжать совершенствоваться во всём. В противном случае я должна буду перестать кататься.



Прямо сейчас в России действительно трудно попасть на вершину, но необходимо продолжать пытаться, пока чувствуешь, что есть шанс на победу. Я считаю, что могу бороться. Если какие-то девушки не верят, что способны на это, я не знаю, зачем тогда они вообще попробуют.



Я буду кататься, пока не перестану чувствовать, что могу соперничать с другими участницами. Прямо сейчас у меня есть это желание, и я буду бороться», — приводит слова Туктамышевой NBC Sports.