Будущий глава ВАДА — о решении вопроса с Россией: всё будет честно, я вас уверяю

Будущий глава Всемирного антидопингового агентства (ВАДА), министр спорта и туризма Польши Витольд Банька призвал в российском вопросе дождаться рекомендаций комитета по соответствию.

«У допинга нет национального колорита. Однако я не ожидаю работы в тихой гавани. Знаю, что это путешествие будет сложным, полным бурь и молний. Тем не менее спорт по-прежнему, скорее всего, единственная сфера жизни, которая может объединять нас. Поэтому нужно бороться за его чистоту. Конечно, я знаю, что российский вопрос вновь актуален, но есть и другие темы.

Находясь на этой должности, не хочу спекулировать. Жду рекомендаций комитета по соответствию ВАДА, там посмотрим. ВАДА теперь намного лучше оснащено и имеет куда более совершенные инструменты, чем во время предыдущего российского кризиса. Все возможные санкции и дальнейшие шаги теперь определяются конкретными правилами. Всё будет честно, я вас уверяю.

ВАДА имеет чёткие правила и должно охранять чистый спорт. Мы не будем закрывать глаза на манипуляции. Если будут веские доказательства против конкретной страны, мы вынуждены будем принять трудные решения. Это касается всех спортсменов, независимо от того, откуда они — из России, США или Польши. Любой пойманный на допинге должен быть строго наказан», — приводит слова Баньки Przeglad Sportowy.