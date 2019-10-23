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В США назвали причину задержания бывшего вице-президента ОКР Билалова

В США назвали причину задержания бывшего вице-президента ОКР Билалова
Другие / Прочие виды спорта 0

В американской иммиграционной и таможенной службе подтвердили, что бывший вице-президент Олимпийского комитета России Ахмед Билалов накануне был арестован в его доме во Флориде. Также в ведомстве уточнили причину задержания Билалова. Как оказалось, это нарушение правил пребывания по неиммиграционной визе.

«2 мая 2016 года он въехал в США как неиммигрант, но не смог выехать в соответствии с условиями его пребывания», — цитирует пресс-службу ведомства РИА «Новости».

В настоящий момент Билалов находится под стражей в ожидании процедуры высылки.

В России, по данным МВД, Билалов, 1970 года рождения, объявлен в розыск по уголовной статье.

Напомним, Билалов является бывшим главой компании «Курорты Северного Кавказа». Он был связан со скандалом вокруг строительства олимпийских трамплинов. В начале 2013 года посетивший олимпийскую стройку президент РФ Владимир Путин резко раскритиковал Билалова, чья компания отвечала за проект. Завершение работ в итоге было поручено Сбербанку, а Билалов лишился постов в компании и в ОКР. Вскоре в отношении него было возбуждено уголовное дело о злоупотреблении полномочиями.

Задержанный в США экс вице-президент ОКР Билалов объявлен в России в розыск
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