В РУСАДА отреагировали на слова бывшего министра спорта Украины о России

Заместитель генерального директора РУСАДА Маргарита Пахноцкая рассказала, что бывший министр молодёжи и спорта Украины Игорь Жданов, ставший членом совета учредителей Всемирного антидопингового агентства (ВАДА), не наделён полномочиями принимать решения по статусу Российского антидопингового агентства (РУСАДА).

После назначения Жданов заявил, что в новой должности намерен бороться за отстранение России от мирового спорта.

«Совет учредителей ВАДА не наделён полномочиями принимать решения по статусу национальных антидопинговых агентств. Этим правом наделён только исполком ВАДА, который выносит решение на основании рекомендации комитета по соответствию», — приводит слова Пахноцкой ТАСС.

23 сентября исполком WADA инициировал рассмотрение вопроса о несоответствии РУСАДА кодексу из-за обнаруженных в базе данных московской лаборатории изменений. В указанный срок власти России дали объяснения. Теперь дело расследуют эксперты комитета по соответствию.