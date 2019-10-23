Туктамышева: бронзе Гран-при США рада больше, чем прошлогодней победе в Канаде

Российская фигуристка Елизавета Туктамышева, завоевавшая бронзовую медаль на первом этапе Гран-при в Лас-Вегасе (США), поделилась впечатлениями от выступления, а также рассказала о хорошем физическом состоянии.



«Была даже больше счастлива занять третье место здесь, чем выиграть Гран-при Канады в прошлом году. Думала, что могу стать пятой из-за короткой программы. Рада, что моя произвольная оказалась намного лучше.



У меня действительно хорошая техническая подготовка. В этом сезоне надеюсь улучшить свои компоненты, программы, а также выполнить прыжки. Очень тяжело быть на пике формы весь сезон. У меня это не выходит, и, в конце концов, я должна заботиться о здоровье. Надеюсь, всё будет получаться ещё лучше, но в то же время осознаю, что на данный момент нахожусь в наилучшей форме», — приводит слова Туктамышевой NBC Sports.

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