Сборная России по мини-футболу обыграла Швецию в квалификации ЧМ-2020

Сборная России по мини-футболу с победы стартовала в квалификации чемпионата мира 2020 года. Российские футболисты взяли верх над командой Швеции со счётом 7:3. В составе российской команды дубль оформил Артём Антошкин, голами отметились также Ромуло, Руслан Кудзиев, Янар Асадов, Артём Ниязов и Ришат Котляров.

В следующем матче россияне сыграют 24 октября с командой Боснии и Герцеговины. Две лучшие команды каждой группы выходят в элитный раунд турнира. Матчи группы 7 проходят в Дубровнике (Хорватия).



Мини-футбол. Чемпионат мира — 2020. Квалификация. Основной раунд

Группа 7. Первый тур

Россия — Швеция — 7:3 (5:2).

Голы: Антошкин, 6, 29; Ромуло, 9; Ниязов, 9; Кудзиев, 10; Котляров, 13; Асадов, 21 — Жуби, 1, 19; Хисени, 38.