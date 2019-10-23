Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Другие / Новости /

Сборная России по мини-футболу обыграла Швецию в квалификации ЧМ-2020

Сборная России по мини-футболу обыграла Швецию в квалификации ЧМ-2020
Другие / Мини-футбол 0

Сборная России по мини-футболу с победы стартовала в квалификации чемпионата мира 2020 года. Российские футболисты взяли верх над командой Швеции со счётом 7:3. В составе российской команды дубль оформил Артём Антошкин, голами отметились также Ромуло, Руслан Кудзиев, Янар Асадов, Артём Ниязов и Ришат Котляров.

В следующем матче россияне сыграют 24 октября с командой Боснии и Герцеговины. Две лучшие команды каждой группы выходят в элитный раунд турнира. Матчи группы 7 проходят в Дубровнике (Хорватия).

Мини-футбол. Чемпионат мира — 2020. Квалификация. Основной раунд
Группа 7. Первый тур

Россия — Швеция — 7:3 (5:2).
Голы: Антошкин, 6, 29; Ромуло, 9; Ниязов, 9; Кудзиев, 10; Котляров, 13; Асадов, 21 — Жуби, 1, 19; Хисени, 38.

Комментарии (0)
Новости. Другие
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2019