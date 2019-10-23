Мишина: смотришь на Трусову и Щербакову и не успеваешь считать обороты

Заслуженный тренер России Татьяна Мишина, которая работает в Санкт-Петербурге вместе со своим супругом Алексеем Мишиным, рассказала, к чему может привести усложнение одиночного фигурного катания.

«В одиночном, конечно, колоссальные перемены. Будучи специалистом, смотришь на Трусову и Щербакову и не успеваешь считать обороты (смеётся). Это суперталантливые девушки. Сейчас уже в десятилетнем возрасте можно увидеть предпосылки к многооборотным прыжкам. А сейчас ведь, помимо Трусовой со Щербаковой, уже выделяются и более молодые девушки. В интернете выкладываются видео, как они прыгают уже тройные аксели, четверные. Очевидна тенденция на сложность элементов. В Европе таких уже нет.

Алексей в своем интервью сказал, что сегодня они прыгают, а что будет завтра — неизвестно. Но не надо думать, что они через два года станут толстыми. И не надо говорить о том, что такие прыжки не надо делать и что они вредны. Хотя вся Европа сейчас начнёт говорить об этом, потому что у них нет таких спортсменов, как у Тутберидзе и Арутюняна.

И придётся фигурное катание делить на тех, кто прыгает что-то сложное, и тех, кто будет просто кататься и прыгать двойные прыжки, побеждая с двойным акселем. В Америке этот вопрос уже поднимается, думают о каких-то градациях, чтобы не чувствовать себя униженными и оскорблёнными. Возможно, кто-то выплывет в США. В одном только Чикаго 40 катков. Путём отбора кто-то появится. Но в ISU будут что-то думать, они не хотят, чтобы конкуренция заглохла.

Возможно, сделают, как в художественной гимнастике, где медаль можно получить за выступление с отдельным предметом. А в фигурном катании сейчас выиграть у россиянок нереально, и интерес к этому виду спорта начнёт пропадать. Как уже говорила, могут сделать выступления без элементов ультра-си, с красивыми вращениями и простыми прыжками», — приводит слова Мишиной «Спорт день за днём».