Гандболисты «Спартака» второй раз подряд проиграли в чемпионате России

Гандболисты московского «Спартака» на своей площадке проиграли астраханскому «Динамо» в матче чемпионата России со счётом 24:30. Самыми результативными в составе красно-белых стали Дмитрий Ковалёв и Евгений Цахариас, забившие по 6 мячей. У бело-голубых по 9 раз отличились Александр Ермаков и Марк Ларин.

«Спартак» потерпел второе подряд и третье в сезоне поражение в шести матчах чемпионата России и располагается на седьмой позиции в турнирной таблице. «Динамо» одержало четвёртую победу в восьми матчах. Бело-голубые — на четвёртом месте.

В следующем матче 30 октября «Спартак» на выезде встретится с «Невой», астраханское «Динамо» в тот же день примет одноклубников из Челябинска.

Гандбол. Чемпионат России. Мужчины

«Спартак» (Москва) — «Динамо» (Астрахань) — 24:30 (10:15).