Туктамышева — о Лас-Вегасе: это безумие, здесь надо всем быть однозначно!

Российская фигуристка Елизавета Туктамышева поделилась впечатлениями от Лас-Вегаса, где проходил первый этап Гран-при Skate America.

«Лас-Вегас — безумие посреди пустыни. За те короткие несколько дней на Skate America удалось немного осмотреть это безумие. Скажу так, я в восторге!!!

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Отвечаю сразу на главный вопрос: в казино так и не побывала, возможно, поэтому на всех фото я улыбаюсь.

Вегас начинается с главной улицы Las Vegas Strip, на ней находятся основные киношные достопримечательности, а именно отели. Каждый из них занимает целый квартал и называется в честь известных городов со всего мира: Нью-Йорк, Париж, Венеция, Беладжио, Луксор и т. д. В отеле Париж стоит Эйфелева башня, в Нью-Йорке — Статуя Свободы, также мы видели египетские пирамиды и прочие нереально крутые сооружения.

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Архитектура отелей, как внешне, так и снаружи убивает наповал… Сплошная роскошь, декорации, в общем, словами передать такое трудно. Рядом с отелями регулярно и бесплатно проводятся различные шоу, например, мы видели танцующие фонтаны Беладжио и файер-шоу возле отеля Мираж.

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Атмосфера города: тотальный движ, веселье, драйв. Люди делятся на тех, кто тратит деньги, и на тех, кто смотрит за этим со стороны. Однако какой же контраст этого безумия с пустыней! Это просто дико, рядом со всем этим величием нет ни-че-го, жаркая и огромная пустыня.

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Всё это было нереально круто! Это надо видеть, добавить тут больше нечего, всем быть однозначно!» — написала Туктамышева на своей странице в «Инстаграме».

Фото доступно в «инстаграме» Елизаветы Туктамышевой.

На Skate America Туктамышева стала бронзовым призёром соревнований в женском одиночном катании.