Фигуристка Трусова: пятерные прыгать мне пока не разрешают

Российская фигуристка Александра Трусова рассказала о многооборотных прыжках, которые она исполняет и собирается выучить.

«Четверные для меня это нестрашно. На один оборот больше, чем тройной. Мне страшней на горках кататься. Бывает, что вообще не получается. Бывает, получается хорошо. Расстраиваюсь, если не получается, на следующий день всё хорошо. Нейтан Чен нравится, потому что он учит новые четверные и выкатывает их очень много в одной программе. Хочу с ним прыгнуть какой-нибудь четверной. Лутц или тулуп.

Когда ждать пятерной? Сначала нужно прыгнуть все четверные и быть физически готовой. Пока мне не разрешают. Сама — нет, на удочке хотя бы.

Тройной аксель по-другому прыгается, с переднего хода. По-другому поворачиваться надо. Мне легче зубцовые прыжки. Ставишь ногу — и выталкивает лёд», — сказала Трусова Первому каналу.