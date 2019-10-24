Ганус обрушился с критикой на Колобкова и призвал к переменам

Глава РУСАДА Юрий Ганус считает, что за манипуляции с базами данных Московской антидопинговой лаборатории нести ответственность должен министр спорта России Павел Колобков.
«У нас нет возможности отследить, кто участвовал в манипуляциях. Но я могу сказать одно: за эти процессы (передачи базы данных) ответственен министр спорта России. Он организовывал эти процессы и выступал стороной в переговорах. Колобков — первая сторона, а вторая сторона — следственный комитет, отвечавший за контроль за базой данных и всеми материалами. Махинации со стороны следственного комитета исключаю, поскольку это нелогично. Но эти люди несут ответственность. Как и Колобков, который давал гарантию предоставления доступа и транспортировки базы данных.
Должен ли Колобков уйти в отставку? Я хочу сказать, что России нужен новый подход, новый человек, который будет руководить процессом и решит проблемы. Нужен человек, способный реально принимать решения. Что касается Колобкова, то на данный момент его миссия провалена. Я не тот человек, который отвечает за перемены в руководстве, но российскому спорту нужен новый человек. Так неэффективно провести столько времени — это недопустимо. Мы опустились на нижнюю точку кризиса. С одной стороны, это великая трагедия для нашего спорта. С другой — это ключевой момент для перемен», — сказал Ганус немецкому телеканалу ARD.
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