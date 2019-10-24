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Трусова: первое место – это ты выиграл, а все остальные – проиграл

Трусова: первое место – это ты выиграл, а все остальные – проиграл
Другие / Фигурное катание 0

Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию среди юниоров Александра Трусова заявила, что для неё не существует других мест, кроме первых. Это важно на пути к её главной цели – победе на Олимпийских играх.

«Я считаю, что первое место – это ты выиграл, а все остальные – это по-любому проиграл. Поэтому лучше всегда катать чисто и становиться первым. Это же интересно попробовать то, что никто не делал. И я смогу, просто очень хотеть надо. Хочу чисто катать свои программы с четверными.

Что я хочу больше всего? Наверное, Олимпиаду выиграть.

Что вспомню о детстве? Я суперски каталась на коньках», — сказала Трусова Первому каналу.

Первым этапом Гран-при среди взрослых для Трусовой станет Skate Canada, который пройдёт С 25 по 28 октября в Келоуне (Канада).

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