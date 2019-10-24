Ганус отреагировал на слова украинца, обещавшего бороться за отстранение России

Генеральный директор РУСАДА Юрий Ганус прокомментировал слова бывшего министра молодёжи и спорта Украины Игоря Жданова, который после избрания в совет учредителей ВАДА заявил, что будет бороться
«за продление отстранения России от мирового спорта».
«Такая реакция идёт не только от министра спорта Украины, она идёт в том числе и от других людей. Но она выражена эмоциональным восприятием того, что происходит. Наша спортивная организация стала заложником этого «трэша». Мы будем пожинать плоды этого ещё долгое время, мы должны быть терпеливы и идти к диалогу и убеждать, что наш спорт не такой, как все считают. А считают потому что мы стали рецидивистами», — цитирует Гануса «РБК-Спорт».
23 сентября исполком ВАДА инициировал рассмотрение вопроса о несоответствии РУСАДА кодексу из-за обнаруженных в базе данных Московской лаборатории несоответствий.
«К сожалению, то, что произошло — ударит по всем нам, мы все стали заложниками старых подходов. Я был весной на конференции в Лондоне и была панель где выступали представители коллегии спортсменов, и там я взял слово и сказал, в чем разница между «чистыми» спортсменами из России, США, Великобритании, Норвегии и любой другой страны?
И они не дали ответ. Тогда я сказал: вы понимаете, что таким образом, не дифференцируя ваши отношения, вы наносите вред даже нашему движению «За чистый спорт»? Я вам могу сказать, что их отношение категорическим образом изменилось», — сказал Ганус.
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