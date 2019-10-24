Мишина: Медведева постоянно неправильно прыгает лутц. Ей прощается

Заслуженный тренер России по фигурному катанию Татьяна Мишина рассказала о сложностях в подготовке короткой программы чемпионки мира и Европы 2015 года Елизаветы Туктамышевой.

«Короткая программа делалась летом с канадкой Ше-Линн Бурн. Она сама в прошлом хорошая танцовщица. Потом сделала другим несколько удачных программ, и все сказали: «О, это шедевр!» Она стала брендом в фигурном катании. Таким, как Мишин, Тутберидзе, Тарасова или Чайковская. Канадка сделала программу. Но уже во время прокатов пошла критика: музыка не та, Лиза её не обыгрывает до конца. Всё это, естественно, не на пустом месте. Мнение было негативным.



В итоге взяли более лирическую музыку, но через какое-то время поняли, что первоначальный музыкальный вариант лучше подходил под все движения. Так посчитала и Лиза. Она изначально вообще не хотела менять музыку, хотела оставить вариант Бурн. Но тренеры же всегда думают, как сделать лучше.

Каскад? То самое пресловутое ребро на флипе очень трудно исправлять. Медведева как прыгала неправильно лутц, так и делает это постоянно. Но это не Медведева плохая, это исправить просто очень сложно. Во время программ судьи иногда ставят восклицательный знак напротив элемента, когда им непонятно ребро. Но при нём, восклицательном знаке, уже не может быть больших плюсов, прибавок.

В Финляндии за каскад «тройной флип-тройной тулуп» ей сняли чуть ли не два балла. Мы посчитали, что если Лиза сделает каскад из двух хороших высоких тройных тулупов, то сумма получится больше. Вот почему поменяли каскад, а не потому, что Мишин ненормальный или ещё что-то.

На видео всегда видно, отрыв с правильного ребра или нет. Вот Медведевой часто её лутц прощается. У неё везде стоит один лутц, потому что не ставить же два и в каждом делать ошибку? Вот тренеры и вносят какие-то изменения", – цитирует Мишину «Спорт день за днём».

На прошедшем этапе Гран-при Skate America Елизавета заняла третье место.